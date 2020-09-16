中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳16日指出，「台美經濟與商業對話」對台灣掌握美國經濟策略的下一步、以及台灣可從中扮演什麼角色，其關鍵意義會「超越台美BTA談判」。

三三會16日舉行例會，會中邀李淳就「經貿『新常態』對供應鏈及區域整合的意涵及因應」為題進行專題演講。他說，美國近年推動的經貿戰略計畫中有1項為「經濟繁榮網絡」（The Economic Prosperity Network, EPN），主責人就是將來台與我方高層舉行「台美經濟與商業對話」的美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach），透過台美高層對話將有機會瞭解美方經濟策略下一步，雙方政府可以協助企業更緊密融入「經濟繁榮網絡」中，對於台灣的實質價值高過BTA。

李淳指出，BTA談判是很硬邦邦的：降稅、開放等，比較少產業合作、政策推動方向的討論。他說，美國已經重返台灣第二大出口市場，雖然距離第一名的大陸還很遠，但這是一個象徵：台美投資一直在增加，尤其美國對台投資，過去2、3年，是20至25％成長，如果趨勢不變，BTA談判那只是時間問題，就是水到渠成，是時間問題，但是順序上可能不現在最優先需要去處理的問題。

但是，李淳說，美國的「經濟繁榮網絡」是要創造大陸以外的第二軌供應鏈，並不是要完全與大陸脫鉤，但也不能只有大陸作為供應的主要來源，也就是不能對特定國家供應鏈依賴太高。

值得關注的是，李淳說，二軌供應鏈的概念不是只有美國在推動，日本、澳洲、印度三方領袖會議也宣布要啟動一個供應鏈網路韌性計畫，計畫用意時也談到要降低對中國依賴。還有歐盟也公布報告叫做前瞻性研究，裡面談到歐盟供應鏈過度仰賴進口、特定國家供應，會對歐盟『經濟主權』產生威脅跟挑戰，言下之意也要發展二軌。

李淳說，以大陸為核心的供應鏈是既成事實，但在美、歐、日全球三大經濟體都有共同意願推動第二軌供應鏈時，不論是哪一軌台灣都要參加，因為台灣是靠供應鏈作為經濟發展的國家，所以台灣沒有要放棄第一軌，但是必然要參加二軌、三軌，所以透過這次台美高層對話至少可以瞭解美國二軌的概念以及台灣應如何參與，也有助於台灣未來與日本、印度甚至歐盟對話，確保台灣在二軌供應鏈中不會缺席。

(工商 )