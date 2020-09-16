近期民眾居家時間大幅提升，多數人在家開伙次數提高，看準自煮新趨勢，漢神巨蛋於109/9/17（四）～110/1/3（日）與德國雙人攜手合作推出高品質兼具實用性的「德國雙人食尚印花趣加價購」，只要當日於全館消費累計滿1,000元即可兌換印花1枚，累積滿指定印花最低可用市價4折的價格輕鬆入手心中夢幻逸品廚具，再搭配9/17（四）～9/20（日）全館刷同一卡滿10,000送500元電子商品券，一同採購居家用品，吸引許多小家庭及追求高質感廚房用品的族群熱烈討論。

擁有289年歷史的德國雙人，以獨特鋼材、精湛技術、嚴苛品質控制及多項專業領域內的先進科技專利，是鍋具界的領導品牌，今年漢神巨蛋特別結合德國雙人，量身打造精巧食尚樂園。此次食尚印花趣加價購共推出7款商品，包含刨刀、六件式餐具組、二件式刀具組、單柄鍋、單柄平煎鍋、雙耳湯鍋以及不沾單柄炒鍋，整體採用18/10不鏽鋼製造，最低換購門檻只需5枚印花，不需花大錢就能將品質和質感兼具的鍋具用品帶回家，讓民眾在家開伙料理更加便利，增添廚藝生活趣味，用得放心、吃的安心!。

此外，漢神巨蛋為了回饋長期支持的消費者，於9/24（四）～9/27（日）推出首波印花加倍送，更於10/15（四）～11/10（二）週年慶期間加碼推出第二波加倍送活動，消費滿1,000元即可獲得印花2枚，讓消費者可在更短的時間內蒐集印花換購德國雙人餐廚組，以平易近人的價格購得高端商品的小確幸。食尚印花趣活動為期3個多月時間，橫跨週年慶、聖誕節及跨年檔期，預計將帶起一波換購熱潮。

(工商 )