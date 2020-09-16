由台南市教育局與廣達文教基金會合作的《廣達游於藝》校園巡迴展，今年以「夏卡爾-愛與美的專賣店」為主題，首站於台南市官田國小展開，16日舉行揭幕儀式，官田國小的導覽小尖兵也展現暑假特訓成果，為與會的校長、老師們導覽解說。

已邁入第6年《廣達游於藝》校園巡迴展，今年以「夏卡爾-愛與美的專賣店」為主題，將在台南市16所國中小展開為期1年的藝術校園巡禮。16日日開幕活動由紅瓦厝國小學童以創意舞蹈展現生命活力，再結合官田菱炭植栽，種下「愛與美」及「希望」的種子。

為了此次展覽，官田國小暑假期間徵求導覽解說人員，有4到6年級20多位同學報名參加，16日開幕時也展現成果；現場還展示同學們對觀賞畫作後，自行發揮的創作畫作展，展現孩子們的童心。

台南市教育局表示，台南市實踐「文化均富」與「藝術扎根」理念，除了豐富教師藝術與人文專業知能，將藝術教育與知能融入課程領域的教學設計，更可提升學生探索與表現、審美與理解以及實踐與應用能力，希望透過夏卡爾藝術創作的欣賞，燃起對生命的熱情，啟發觀察、創造力並締造新的價值觀。

(中時 )