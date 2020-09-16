青草湖國小老師賴香君（右），開創全市獨有的「獨木舟探索課程」，獲得「師鐸獎」肯定，今天也獲市長林智堅親自頒獎表揚。（陳育賢攝）

教師節快到了，新竹市政府16日舉辦「109年度新竹市教師節表揚大會」，感謝教師們為新竹市教育的奉獻與付出，今年計有400位教師接受表揚，其中，青草湖國小老師賴香君，開創全市獨有的「獨木舟探索課程」，獲得「師鐸獎」肯定。

市長林智堅致詞表示，感謝所有老師的付出與努力，而教育工作的腳步不能停歇、經費不能撙節，竹市每年編列的教育預算都是占比最高的，超過總預算4成，且逐年增加。

他認為，教育工作的4大核心是「品格、美感、閱讀、運動」，因此上任後，積極改造軟硬體教育資源，投入48.5億於新校園運動，新建2校，整建34校，將美學融入校園建築，打造知識的遊樂地，同時也推出「降溫計畫」，預計於109學年度下學期，搶先全國在暑假來臨前，完成全市公立國中小冷氣裝設。

此外，市府也改善14處通學步道，讓學生安心上下學。另在師資方面，自108學年度起，市府每年將投入超過3645萬，提高國中學校教師編制員額，由現行的每班2人提高到2.2人，減輕老師負擔。

市府指出，榮獲109年教育部師鐸獎的青草湖國小老師賴香君，也是新竹市國教輔導團海洋教育主任輔導員，去年曾獲頒「竹塹明志獎」，他的教學生涯經歷豐富，擔任過自然科任、教學組長、學輔及教務主任。

賴香君多年來熱心推動河海教育，規畫系列跨領域課程，包括獨木舟探索、自行車環湖、生態環境觀察等，讓學生認識並愛護校園周邊的環境生態。

賴香君表示，她與團隊教導學生認識獨木舟的構造、甚至設計製作、並兩兩乘上獨木舟來場青草湖探索之旅，不只讓班級學生之間感情更好、也更有向心力，學生們也化身小小導覽員，把學到的知識帶給更多人。

教育處並指出，今天同時還頒發竹塹明志獎、竹塹菁師獎、特殊優良教師獎、優良外師、終身教育優良教師以及服務滿40、30、20、10年的資深優良教師，共計400位。

(中時 )