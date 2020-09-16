台北市政府將於19、20日到南投縣交流，卻傳出因南投僅派副縣長陳正昇接待，基於對等原則，所以市長柯文哲也指派副市長帶團參訪；南投縣長林明溱則表示，他早就預定到北部的參訪行程，請柯文哲別介意。

林明溱說，他在3個月前，就和南崗工業區廠商協進會約定，在那兩天到北部考察，同時進行招商事宜；台北市政府的行程，則是後來才提出，因為他的行程已經約定在先，所以無法更改。

林明溱說，城市交流到南投體驗美好風光，了解地方建設的情況，不論誰來，他都很歡迎。而且，縣府對台北市政府的交流，也是慎重其事，包括陳正昇、祕書長洪瑞智和所有局、處長，都要陪同參與。

陳正昇表示，柯文哲剛當選台北市長時，就曾經到南投參訪世界茶業博覽會，還到蒐羅全國各茶區茶賽獲特等獎的黃金品茗館，品嘗台灣好茶，當時也是由他出面接待。

2019年8月間，柯文哲也有意到南投進行交流，但是，當時因為在總統大選前，時機敏感，而且柯文哲動向不明，為避免引發政治聯想，因此，也是指派副縣長陳正昇接待，但最後柯文哲沒有成行。

事實上，林明溱任內，很少有縣市長率團到南投參訪，他也沒有率縣府團隊到外縣市交流。

(中時 )