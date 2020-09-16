最親密的另一半，卻暗藏不為人知的祕密，住在桃園一名曹姓女子，與37歲的李姓男友交往，因此男友經常進出曹女的住家，想不到男友覬覦曹女妹妹姿色已久，多次偷拍私密照片，被曹女發現後隨即警告妹妹，並報警提告。

李男與曹女交往期間，可以自由進出女友位於桃園八德路的住家，今年4月21日下午5點多，李男將手機錄影功能打開，放在浴室抽風口的凹槽裡，趁機錄下女友妹妹洗澡、上廁所等私密影片，以為神不知鬼不覺。

後來曹女看男友手機，發現裡面存有不明女子裸體洗澡、還有上廁所的影片，仔細一看發現主角竟是自己的妹妹，因此趕緊通知妹妹被男友偷拍，姊妹倆迅速報警，並對李男提告。

警方偵訊此案時，李男對偷拍行為坦承不諱，加上女友與親妹妹對偷拍惡行指證歷歷，也提供與李男事發後的Line對話截圖，警方則在李男手機，查獲偷拍影片截圖，最後檢方根據影片截圖，還有與曹姓姊妹證詞，依妨害秘密罪嫌聲請簡易判決處刑。

(中時新聞網)