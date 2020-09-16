◎小鬼黃鴻升驚傳過世 享年36歲

外號「小鬼」的藝人黃鴻升今(16日)突傳身亡，在北投三合街一段的住宅被發現遺體，大體已呈屍僵反應，享年36歲，稍早求證經紀人，對方已證實，警方初判有可能是準備洗澡時在走道滑倒後撞到頭部，引發突發性心肌梗塞。

◎楊丞琳聞小鬼噩耗崩潰爆哭「我沒辦法接受」

黃鴻升（小鬼）16日驚傳在北投家中過世，享年36歲，過去與他有過一段戀情、分手後仍是好友的楊丞琳，今得知消息後崩潰爆哭，待情緒回穩後她難過地說：「我沒有辦法形容我有多痛，鴻升對我來說就像家人般的存在，知道這個消息我真的沒有辦法接受；他的好，我永遠都會記得，也請大家記住他努力、認真、有才華的樣子。我會永遠想念他。」據了解，楊丞琳昨工作到很晚，今下午1點才醒來，楊媽媽看到新聞報導小鬼不幸消息後，立刻衝到楊丞琳的房間告知噩耗，楊丞琳當下爆哭無法言語，她原訂今下午還有工作，目前已將行程全部暫停。

◎100人企業未訂「母性保護計畫」 最重恐遭罰30萬元

勞動部今天公告「女性勞工母性健康保護實施辦法」，把原本要300人以上企業設置的「母性保護計畫」下修成100人以上企業就要適用，初估大約增加1500餘家事業單位適用，若企業在明年3月仍未訂定計畫，將以職安法開罰3萬至30萬元。

◎類出國前進高雄 長榮彩繪機首飛小港機場

長榮航空推出類出國專案航班後，銷售大獲好評，不少民眾致電詢問何時能推出南部出發的航班，長榮宣布Hello Kitty彩繪機將首度飛航高雄，「類出國專案航班2.0-高雄限定」於中秋、雙十各推出1班類出國航班，並以BR5920（諧音：我就愛你）為班號，即日起開賣。

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(中時新聞網)