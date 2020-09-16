金陵女中長期支持創世基金會公益活動，今年全台受新冠肺炎疫情影響，學校師生憂心安養院內的植物人抵抗力較弱，由輔導室主任李明珠帶領同學製作五色線祈福手鍊，送給創世植物人及家屬，祝福弱勢朋友「戴」上平安，一整年都健康、平安。

李明珠表示，因認同創世「救一個植物人，等於救一個家庭」理念，深知弱勢植物人家庭的辛苦，盼在有能力的時候，可以幫助他人，每年協助推廣愛心義賣及捐款，去年製作一批毛帽及圍巾，在冬季送一份溫暖給植物人家屬，今年因疫情關係，號召師生製作祈福手鍊，為植物人及其家屬祈求平安健康，也期盼疫情能早點平息落幕，讓大家回歸正常生活。

創世基金會板橋院院長李培菁表示，疫情持續延燒，各大活動停辦，但服務不能停，感謝金陵女中長期支持創世基金會，協助推廣服務及愛心義賣品，今年特製作祈福手鍊送平安，關懷弱勢植物人家庭，也盼社會大眾能用一點餘力，讓植物人常年服務不間斷，不論捐款、捐發票、捐時間做義工，都是對弱勢服務很大的幫助。愛心專線：（02）8966-4306

(中時 )