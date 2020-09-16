由台東縣體育會棒球委員會日前主辦的2020耕元盃棒球錦標賽16日落幕，青少棒組由高雄前金國中奪得冠軍，少棒組則由台東紅葉國小封王，把冠軍獎盃留在台東。

「耕元盃」是由前台東縣長陳建年為了紀念父親，在1985年創辦以陳耕元為命名的棒球賽，舉辦了4屆後停辦，他的女兒陳瑩在2016年復辦。今年受限於場地問題，僅收32支球隊(少棒組、青少棒組各16支球隊)，分別於卑南國小、卑南國中、台東體中等，在9月12日起，展開為期5天的棒球賽事。

16日上演的少棒組冠軍爭奪賽中，台東紅葉國小以9：0擊敗高雄中正國小，這也是自耕元盃復辦以來，紅葉國小獲得的首座冠軍。

少棒組的亞軍為高雄中正國小，季軍為台東豐田國小，殿軍為台東新生國小，精神總錦標獎則為台東卑南國小。

青少棒組部分，由高雄前金國中獲得冠軍，亞軍為台東新生國中，季軍為台東體中。

少棒組個人獎部分，由紅葉國小李英傑獲得最有價值球員獎及最佳打擊獎，最佳投手獎為紅葉國小陳拓呈，最佳打點獎為高雄中正國小何牧，全壘打獎為花蓮瑞穗國小顏思齊，最佳教練獎則頒給紅葉國小武俊鴻教練。

青少棒組部分，前金國中李致霖拿下最有價值球員獎，最佳打擊獎為嘉義東石國中安書誼，最佳投手獎為前金國中李致霖，全壘打獎則連續兩年從缺，最佳教練獎由前金國中許李昱德教練獲得。

值得一提的是，除了球場上的獎項外，還頒發「最佳啦啦隊獎」，分別由紅葉國小及新生國中獲獎；此獎項是以進入前4強隊伍的親友加油團為評分對象，目的是鼓勵熱愛棒球人士到場觀賽，並為球員加油打氣，藉此抛磚引玉，帶動民眾到場觀看球賽的運動風氣。

(中時 )