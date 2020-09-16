台北居，大不易，在台北市買一間三房加車位動輒2,000萬以上，不過國宅三房總價較低、高CP值，反而成為最熱門標的，根據台北市地政年報統計，台北市最熱門的電梯三房社區，前三大全為大型的千戶國宅社區，內湖基河國宅去年成交26件最熱門，南港花園社區、萬華青年新城分居二、三名。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，台北市土地價格高，建商規劃的標準三房加車位產品，總價動輒超過3,000萬元，要以總價2,000萬元以內的預算，在台北市買一間屋齡新的標準三房加車位，並不容易，相較下，不少早年大量興建的國宅產品，不用2,000萬元就能入手，反而成為購屋人眼中高CP值的產品。

近年台北市總價1,500～2,000萬元的熱門社區，幾乎都是由國宅囊括，台北市住宅三房市場供給稀少、新大樓價格不斐，國宅一直都是熱賣的人氣指標，可預期未來幾年國宅仍會是市場上熱銷的標準品。

以去年總價1,500～2,000萬的三房熱賣社區來說，第一名為內湖的基河國宅，位置靠近內科與松山區，購屋客層包括內科的上班族與跨橋到內湖購屋的台北客，平均單價每坪44.6萬元；交易量居次的南港花園社區因近信義區，平均單價每坪42.1萬元，吸引在信義區與南港上班民眾在此購屋，去年交易24戶，平均一個月就有兩戶人家搬到南港花園社區。

此外，包含萬華區青年新城、中山區興安國宅、信義區永吉國宅、內湖區治磐新村等國宅，去年都有不少總價2,000萬以內的三房交易。曾敬德表示，國宅社區通常戶數多，有些甚至達到上千戶的規模，由於車位登記公設之中，多數住戶都可以抽到車位使用，公設比也因此相對較高。

(工商 )