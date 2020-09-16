「GUITAR MANIAC 因為愛琴吉他演場會」將於11月28日在Legacy Taipei音樂展演空間舉辦，16日宣布多加一場11月29日場次，第二場除羅大佑、王治平、黃國倫、陳子鴻等人，另加入金曲歌王荒山亮與金曲歌后戴佩妮（Penny）；陳子鴻與戴佩妮私交超過20年，當初一通電話邀約，戴佩妮立即表示：「台灣老爸的事，我隨時都有空。」2014年因為結婚規劃，戴佩妮曾讓自己放了長假，原本今年她已規劃暫停工作，休息調養身體並且出國深造，受到新冠肺炎疫情只好暫緩，而「因為愛琴演唱會」應該會是她今年唯一一場公開演出，也是她與陳子鴻首次同台合唱。

戴佩妮很感念老師的照顧，兩人唯一一次吵架事發生在19年前，當時在錄音室被罵的她氣到只好透過跑跑步機流汗發洩情緒，冷靜後才發現老師的體恤與疼愛。陳子鴻也說第一次簽藝人很幸運簽到戴佩妮，因為她的自律與表現，也成為以後師弟師妹的高標準。他覺得Penny什麼都好，只擔心她的身體，因為太瘦了。聊起這次音樂會籌辦細節，陳子鴻直言，音樂會門票就算全賣完仍是賠錢，「錢小大家還可以負擔，但是傳承與推廣吉他與音樂原創是使命」。

陳子鴻。（因為愛琴提供）

(中時 )