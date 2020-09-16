樺晟(3202)受惠於居家工作及新事業布局效益顯現，前8月合併營收為27.71億元，年成長24.09%，隨著營運布局發酵，樺晟樂觀看待未來營運，今天收盤股價創下2018年2月5日以後新高。

受惠WFH(Work from home)帶動電腦線材出貨暢旺，且紙容器、公共工程等新事業營收逐步放大，加上且新事業毛利較高，帶動毛利率提升，樺晟上半年稅後盈餘為1503萬元，優於去年同期虧損1206萬元，每股盈餘為0.13元，累計前8月合併營收為27.71億元，年成長24.09%。

著眼於具有發展潛能的產業，樺晟除既有的電腦線材外，也將公司未來營運發展分為「永續生活與能源工程」、「金融科技與服務」以及「醫養生技與健康」等三大事業體，其中營收逐漸顯現的紙容器與公共工程是屬於「永續生活與能源工程」；在「金融科技與服務」部分，除了針對外籍移工與新住民所開發，整合支付、商城跟遊戲功能的CLC APP預計今年第4季開發上線服務外；於柬埔寨成立的子公司也已取得包括信託、基金管理公司、電子支付、微型金融公司等相關金融執照，正式展開布局。

在「醫養生技與健康」部分，樺晟則是看準未來再生醫學的商機，正與知名生技業者洽談合作計畫，目前已進入最後細節確認階段，待合作案確定後，將可藉由雙方優勢，加速拓展醫養與再生醫學市場。

樺晟董事長魏孝秦表示，從目前紙容器與公共工程的營運表現來看，公司在新事業的發展漸漸看到績效，雖然其他兩塊新事業因受疫情影響，業務上短期開發受限，無法看到立即的營收，但以公司長遠發展來看則是抱持樂觀態度。

(時報資訊)