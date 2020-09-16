根據內政部統計資料顯示，2019年國人的平均壽命為80.9歲，其中男性77.7歲、女性84.2歲，創歷年新高，與聯合國公布的全球平均壽命相較，男、女性分別比全球平均值高出7.5歲及9.2歲。長壽最擔心的兩件事分別為「活得太久退休金不夠用」及「長期臥床乏人照顧」，透過保險商品兼具保障與資產累積的特性，將可降低長壽帶來的風險。針對擔心退休準備只剩不到10年的屆退族，元大金(2885)旗下元大人壽表示，可把握最後幾年較佳的收入，選擇可穩健累積資產的商品來準備退休金，以利變增額壽險而言，就是不錯的選擇，在準備退休金的同時，也能滿足資產傳承的配置需求。

元大人壽表示，屆退族正處於子女年齡漸長，家庭責任也隨之降低，但收入卻是最高的人生階段，可善用還處於以工作創造財富的期間，加速累積退休金。在工具選擇上，由於屆退族即將在不久的未來退出職場，未來將不再有固定薪資收入，對風險的承受度較低，故建議選擇較穩健的保險商品來為自己打造退休金規劃解決方案。

針對退休金規劃可透過四問來確認自己準備的方向，一是距離自己預設的退休年齡還有多少時間？二是目前準備的退休金是否足夠？三是若退休金仍有缺口該如何補齊？四是除了退休金準備，有沒有規劃醫療與照護預備金？

元大人壽表示，計算距離退休所剩的時間，就能清楚知道自己還有多少時間可進行準備，有效掌握時間複利效果；其次是將退休三支柱的每一分錢，如社會保險、職業退休金，以及個人儲蓄、投資或商業保險等合計，檢視距離自己的理想退休生活支出尚有多大差距；然後挑選較適合屆退族的商品，例如元大人壽優利美元利率變動型增額終身壽險就很適合屆退族的需求，該商品可依保戶距離退休的時間長短做選擇，較年輕的客群可以選擇較長的繳費年期，拉長退休金準備時間，降低每年的保費負擔。此外，由於此商品為美元計價保單，近期又是美元匯率相對低點，透過美元保單達成資產多元配置更輕鬆。

(時報資訊)