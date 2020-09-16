遠雄海洋公園為強化大規模災害整備與應變能力，提供遊客優質安心遊樂的環境，今（16）日以無劇本、無預警模式模擬園區水晶城堡遭遇7級地震，造成建物部份倒塌、停電、火災等狀況，以達成園區應變實戰經驗。

此次模擬考驗在消防支援趕抵救災現場前，園區EMT1救護技術員將現場傷患檢傷分類，為不同傷勢包紮等適當救護處理，將傷害減到最低。園區亦發出請求配合通報花蓮縣消防資源，出動人車到場支援送醫作業，強化與政府單位的通報機制，更快啟動大型救災系統。

遠雄表示，此次模擬重點以搶救於災害發生時，避免妨礙救災動線，延誤災害搶救黃金時間，以確保救火、救人、救災的搶救黃金時效。同時，也考驗園區工作人員並與花蓮縣政府、消防局及衛生局通力合作，將傷害降至最低。

遠雄海洋公園總經理沈建劭表示，今年特邀衛福部北區緊急醫療應變中心團隊全程指導，協助園方建構ICS事故指揮系統，根據各種可能發生的危機事件詳細推演，充分考驗園方樂園各專業單位災害應變能力，把災害防救資源做最有效整合，提升並傳承累積經驗。

遠雄海洋公園安全科科長李和襄表示，有鑑於意外狀況千百種，未來將持續進行不同意外狀況模擬演練，為園區累積更多災害應變能量與經驗，以保障遊客來到遠雄海洋公園遊玩時生命財產的安全。

(時報資訊)