今天是七月鬼門關，民進黨今中常會，不少中常委都把最近中元普渡跑攤聽到的人民心聲反映身兼黨主席的蔡英文總統；句轉述，民進黨中常委梁文傑一開口就說，「最近中元普渡遇到很多朋友」；沒想到下文還沒開啟，蔡英文總統就幽默反問，「 普渡遇到哪一種朋友？」大家一陣笑場，梁文傑馬上說，「陽世的」。

桃園市長鄭文燦日前接受網紅專訪時脫口承認「有想當總統」，昨天鄭文燦並未出席民進黨中常會；據轉述，總統蔡英文中常會一開場即關心說，「外面的媒體都在等鄭文燦，他怎麼沒來？」；這時大家都聯想到「選總統」一事，都笑了，總統笑說，「不過他有請假」；有中常委開玩笑稱，鄭是「思想犯」，思想犯不用被罰。

上週中常會，媒體報導勞保年金改革引發民怨，蔡總統主動提起，並嚴厲要求，「有些尚未成形的政策不要對外說」；據轉述，今天會中，此議題再次發酵，勞動部長提到希望這次的改革一定會「溯及既往」，引發各界反彈；總統再次要求行政院出席代表，行政院要說清楚、好好處理。

梁文傑受訪時表示，當他時是想用「普渡遇到很多朋友」開場；他提到，跑攤時，很多選民都在問，勞保改革的「溯及既往」用詞容易混淆，容易被錯誤解讀，勞動部越講越混淆，為何這些謠言一直在地方上傳，因為澄清沒有達到效果。

他也提到，民眾也對於開放美豬及萊克多巴胺有疑慮，所這部分要讓民眾了解，這是殘留量的問題，以前把萊克多巴胺妖魔化，結果現在講不清楚，所以衛福部要把容許劑量部分跟民眾講清楚。

對於勞保年改部分，中常委意見非常多，據轉述，也有人認為，勞動部官員答覆不是很適當；也有人說，勞動部長許銘春應該政策成熟再提出來講，還在研究階段怎麼就拿出來說？

(中時 )