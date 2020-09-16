嘉女師生演練地震發生時躲入桌下或牆角掩護，（嘉義女中提供）

嘉女師生演練複合式災害，搶救受傷人員，（嘉義女中提供）

嘉義女中16日辦理109年度校園防災教育研習暨演練觀摩活動。（嘉義女中提供）

國立嘉義女中16日辦理109年度校園防災教育研習暨演練觀摩活動，模擬地震、火災與毒化物外洩等複合式救災行動，此次特別增加濃煙防災演練，讓學生體驗火災現場濃煙密布的實境逃生方法，場面逼真，師生都很有感。

嘉女防災演練共有地震疏散、傷病患醫療救護、火災搶救、建築物倒塌、災後不明人士入侵校園、地震斷層導致學生溺水受困及化學實驗室爆炸等9個模擬災害狀況，嘉義市消防局、警察局、義勇搜救隊出動人車演練。

教官廣播示警地震發生後，校長蔡松枳及全校教職員生立即躲入桌下或牆角掩護，隨後依規畫路線於2分鐘內往操場空曠處疏散；接著模擬地震釀成火警、學生受傷，消防車、救護車趕到搶救，此外，學生實際操作各類型滅火器、利用高樓緩降機及斜降等各項逃生方法及急救演練

濃煙體驗逃生讓學生們處在煙霧瀰漫的密室裡，必須熟悉逃生技巧，才能在伸手不見五指的緊急情況下，為自己找到出路。此外，還有地震及豪雨導致學生溺水的各項搶救演練及因應措施。

(中時 )