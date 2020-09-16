花蓮吉安警員方泓鈞機警找人及時攔阻民眾誤食野生毒菇。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉有民眾上山採集野菇，下山時隨手送給秀林鄉水源村的徐姓男子，返家上網查詢發現竟採到有毒的「綠褶菇」，即至吉安警分局水源派出所報案；警方火速騎機車趕往徐男住處，發現發現毒菇正在鍋裡煮，於是大喊「鍋裡的菇有毒！不能吃！」成功攔阻誤食毒菇的意外。

警方表示，14日晚間6時許，1名王姓女子焦急跑到水源派出所，告訴值班員警方泓鈞，家人在山區採集野生菇類，為避免誤食故先將野菇帶下山，後來遇到1名同村男子表示有需要，並將一部份野菇送給他。因王女不認識該男，擔心他誤食毒菇，上網查詢比對後，發現竟是含有毒性「綠褶菇」，於是請警方協助找人。

方員藉王女描述該男的身形特徵，懷疑帶回毒菇的就是水源村的徐姓男子，並迅速跳上警用機車前往徐男家中。方員進門見徐男正和2名友人在聊天，馬上詢問「野菇在那裡？有毒不能吃！」徐男當下目瞪口呆地，手指廚房說「野菇還在煮，還沒起鍋」，並在方員告知野菇是有毒的「綠褶菇」下，將整鍋湯物倒掉。

吉安警分局提醒民眾，在採集野菇時千萬要小心確認，有毒的「綠褶菇」外觀和無毒的「雞肉絲菇」相似，誤食可能會出現噁心、嘔吐、腹痛、血便、脫水等腸胃中毒症狀，嚴重的話還可能會喪命。

(中時 )