受助學生感謝企業及民眾捐助。(呂筱蟬攝)

今年受到新冠肺炎疫情影響，桃園家扶中心捐款大幅減少，京懋建設執行長范秉豐登高一呼，邀集在地企業、廠商、京懋住戶及善心人士，共同募集了300萬的獎助學金，順利讓桃園家扶中心趕在大學開學前夕，將一筆筆的獎助學金發放給150位的大專生，減輕其學費、購買書籍與生活費壓力，努力朝夢想前進。

受助學生呂學靖生長於單親家庭，家中排行老二，父親因公安意外過世，由母親獨自撫養姐弟三人，雖然家庭的經濟狀況不佳，但他和姐弟們不以此為苦，認真讀書，分別就讀中正大學研究所、中央大學、中興大學，讓母親感到驕傲。

呂學靖今年順利考上政治大學金融學研究所，讓他得以在專業上更為精進。他說，曾經為了學費及生活費努力打工，壓縮到學習時間，但有了獎學金後，讓我有更多的時間來提升自己的知識與專業。他相信先天不足的，是可以靠後天努力爭取；不管是資源還是環境，都需要努力創造。

桃園家扶中心長期為協助家境清寒的大專學生，募集獎助學金，減輕弱勢家庭的學費壓力，在地的服務，適切投入教育資源;今年響應家扶基金會的2020「無窮世代-心無限 愛跨越」的活動，邀請民眾為孩子們出力，掏掏口袋零錢，一起成為孩子們的有力人士。

(中時 )