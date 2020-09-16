這場展覽以孩子們為主角，藉由他們恣意揮灑的創作，打造別具意義的11 周年公益特展。 (曹婷婷攝)

一個起心動念，愛畫畫的孩子創作近百幅作品化為力量，不只是展覽，更幫助社會需要被幫助的孩子！由台灣藝術家閻孟潁創立並帶領多位新秀藝術家齊聚一堂的閏風箏美術工作室成立11年之際，舉辦為期1個月《秋的遇意兒童繪畫展覽義賣》，孩子揮灑創意獻愛，義賣所得全數捐給台南市蘆葦早療啟智中心。

閏風箏美術工作室近年整合更多面向藝術相關課程，包含繪畫、攝影、建築設計、音樂、書法、雕塑等，打造更具深度的畫室。過去幾年，曾與許多藝廊合作舉辦各類展覽，其中包含公益特展部分。

閏風箏美術工作室今年再次與兜空間合作，期望帶著誠心、幫助社會需要幫助的孩子，也造就為期1個月的《秋的遇意兒童繪畫展覽義賣》，這場展覽以孩子們為主角，藉由他們恣意揮灑的創作，打造別具意義的11 周年公益特展。

閏風箏美術工作室指出，鑒於早療機構資源分配不均，且伴隨專業人才不足等問題，許多機構自主發起募款，基於希望能補足缺乏的資源，促成這場公益特展。孩子們對於可以獻上微薄之力，感到雀躍，但另一方面又擔心畫作不被喜愛，無法幫助早療機構的孩子，讓人莞爾。

此次義賣作品每幅來自孩子們一筆一筆、用心創作而成；他們運用蠟筆、炭筆、粉 彩、水彩、壓克力、水墨、色鉛筆等媒材，本次除了義賣孩子作品共100幅，畫室老師也各自捐出共11件作品響應。

策展人閻孟潁表示，策畫這場展覽時十分擔心受疫情影響而無法順利展出，但轉念一想，過程猶如作畫，她舉例，有個孩子在創作時，不慎打翻顏料，透過與孩子討論、理解他欲完成作品背後的故事，換個角度思考，讓孩子賦予作品不同寓意，沒有絕對好與壞，創作跟策展皆然。

特展26日起於兜空間 (地址： 台南市中西區中正路33 號)展出1個月，26日開幕當天也將有「人像似顏繪」現場作畫捐款活動，歡迎各界共襄盛舉。

(中時 )