頭份市公所完成永和山水庫步道整建。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所完成永和山水庫步道整建。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

永和山水庫是頭份市重要觀光景點，其中濫坑相思步道是早期客家傳統文化「頭份4月八」慶典必經的古道，因年久失修，頭份市公所經勘查向交通部觀光局爭取經費全面整修，已在8月底完成，將提供市民更好的休憩去處。

永和山水庫東南隅的環湖道路，屬水庫周邊景點之一的「濫坑相思步道」為早期客家傳統文化「頭份四月八」慶典必經的古道，10多年前，當時的濫坑里長黎運龍帶領志工整理原有路徑，但缺乏安全舒適設施，供民眾休閒健行賞景。

頭份市公所經勘查後發現該處自然景觀及交通動線條件相當良好，於是在2019年提報交通部觀光局旅遊節點改善計畫，獲觀光局同意補助新台幣900萬元，整體工程於今年8月底完工並開放使用。

頭份市公所表示，這次工程將步道施設人行踏磚及欄杆全面整修，並將原有茶亭整理修建配置石桌椅，民眾在茶亭下小憩感受涼風徐徐，樹影變幻，舉目眺望，西可遠眺中港溪出海口風車巨陣，東可觀望加里山、鵝公髻山及聖稜線雄偉壯闊山勢，誠乃觀景踏青好所在。另外，位於濫坑里12鄰的生態池環湖步道及百年福德祠旁之古道也一併修建完成，添加休憩的多樣性。

頭份市長羅雪珠表示，濫坑相思步道工程擴增頭份旅遊帶範圍，讓市民能增加遊程安排並延長停留時間，充分體驗頭份豐富的客家族群文化與優美的山水自然環境，並與水庫周遭觀光景點串連重現過往古道風光。

(中時 )