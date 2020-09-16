民進黨今中常會，台灣民主學院主任林秉忠以「台灣民主原動力」為題專案報告，發言人謝佩芬轉述身兼黨主席蔡英文總統裁示，民主學院就像變形金剛，真正「需要在哪裡，訓練就在哪裡；需要在哪裡、學院就在哪裡」的最佳寫照。

蔡總統指出，民進黨是一個著重人才培育與經驗傳承的政黨，由台灣民主學院所職掌的黨內教育訓練工作，讓黨務人員能熟悉黨務運作，讓從政同志及幕僚能研習問政與選戰技巧，讓監票人員及種籽講師實作等培訓，都是讓本黨得以順利取得中央執政與立院過半的重要基礎。

她說，民主學院就像變形金剛，會根據不同的選舉情勢，調整成不同的作戰模式，也會依照不同的需求進行組織變陣，這就是真正「需要在哪裡，訓練就在哪裡；需要在哪裡、學院就在哪裡」的最佳寫照。

總統表示，她也要請所有民進黨的夥伴，為黨的永續發展、為台灣的美好未來，持續培力青年朋友投入公共事務、參與台灣的民主進步，落實黨務工作應有「平時充分整備、戰時萬事具備」的目標，為台灣注入民主的原動力。

此外，針對2020年黨慶活動規劃謝佩芬表示，今年520小英總統回任黨主席，民進黨號召辣台派線上入黨，推出系列暑期營隊課程，持續邀請年輕世代，一起參與政治、勇敢發聲！

她說，民進黨即將邁入創黨34週年的日子，將在9月27日舉辦《民主開唱》音樂會，想邀請新加入的辣台派朋友，以及陪著民進黨走過每一哩路的創黨及資深黨員，相聚一堂，一起重溫台灣民主長路上，這些難忘的音樂與回憶。

(中時 )