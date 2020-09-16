蔡政府將開放萊克多巴胺（瘦肉精）美國豬肉及30月齡以上美國牛肉進口台灣，引起撻伐。國民黨北市議會黨團16日表示，北市議會開議，台北市長柯文哲17日將赴議會進行施政報告，國民黨籍議員將會抬出粉紅色豬玩偶，將柯給包圍起來，並高喊「捍衛食安，拒絕毒豬」，要求柯簽下拒絕美豬的聲明書。

國民黨北市議會黨團總召陳重文表示，原本預計不杯葛，但經黨團討論後，決定將請柯文哲在進行施政報告前，先至議場中間，國民黨團每人都會準備一隻粉紅色的豬玩偶，將柯圍起來，要柯簽下拒絕進口美豬。

陳重文強調，若是中央硬幹，那中央的母法位階，已高過《台北市食品安全自治條例》的瘦肉精零檢出，那柯的態度是什麼？教育局雖保證學生不會吃到，那台北市民呢？因此將逼迫柯對美豬表態。

陳重文也說，國民黨團組成食安正義聯盟，未來邀請里長擔任種子講師，將在各地辦食安講座，開議期間仍針對美豬議題攻防；他也痛批柯，都將市政議題推給副市長黃珊珊，不停閃躲，因此黨團決定對他們冷處理，不希望柯透過政治口水炒聲量。

民進黨北市議會黨團總召林世宗則說，對於美豬牛議題，民進黨團將先看柯如何回應，再提出共同聲明與想法，另外將等開會討論後再決定是否杯葛；針對施政報告，民進黨團會就Youbike2.0瑕疵、畜產公司人事案、大巨蛋爭議等，進行批評，也會質疑北藝預算、士林商圈成效進行質詢。

對於柯被爆6年任內出走41名首長，林世宗還說，柯要用人、又不相信人，才導致前北畜總經理姚量議等人離去，若柯再不思索改革，離柯遠去的人只會越來越多。

(中時 )