圖二：麗舍廚衛精品特賣 五星飯店指定款teuco 180度轉向右轉角按摩浴缸。（麗舍Home Boutique提供）

自9月24日至9月27日，舉辦為期4天的「麗舍2020廚衛精品特賣會」，規劃五星飯店指定款、小資首選必敗款等主題，最高價差近50萬，且於活動期間按讚麗舍官方粉絲團、貼文、公開分享並Tag兩位朋友，即有機會獲得最新一代iphone 12。

今年特賣匯集多個品牌，如美國衛浴品牌KOHLER、法國精品衛浴THG、義大利科技衛浴teuco等精品品牌，從千元配件到百萬精品共上千款，如工藝與美學兼具的teuco自動消毒採光按摩浴缸，原價25萬25萬200元，現只要4萬2400，原價將近40萬的Teuco獨立是人造石浴缸，現只要8萬3200元。

除了為行家與貴婦推出精品級特惠商品，更設置「小資首選必敗款」專區，讓小資族也能享有精品級規格衛浴，此區包含多款德國頂尖工藝多功能龍頭hansgrohe商品，Raindance Select E三段式大範圍洗澡蓮蓬頭優惠價2959元、Focus臉盆龍頭優惠價4939元、Ecostat淋浴定溫龍頭組優惠價9599元，多款萬元有找CP值超高的商品，想入手精品廚衛用品，提升生活質感要把握機會。

(中時 )