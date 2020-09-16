邱姓婦人（左）感謝嘉義長庚醫院耳鼻喉科醫師張耕閤（右）成功治療好她的中耳炎。（張毓翎攝）

嘉義長庚醫院耳內視鏡微創技術成熟，平均每年200位以上病人接受此項手術。院方16日舉辦分享會，會中邀請今年64歲邱姓婦人分享手術前後的心得，邱婦說，多年來因中耳炎，導致雙耳時常流膿，且家人要大聲講話才勉強聽得到，後來到嘉義長庚手術治療，聽力大幅改善，真的鬆了口氣，直呼「現在電視就算開很小聲，都能聽得到！」

耳鼻喉科醫師張耕閤說，對於像邱婦這種長期洗腎的病人，使用過多抗生素控制中耳炎急性發作，容易造成身體負擔，於是她到嘉義長庚治療時，建議病人採用「耳內視鏡微創手術」，術後其耳部外觀無傷口，同時也治癒中耳炎，且聽力大幅改善，可以輕鬆正常跟家人對談。

邱婦說，以前耳朵因常常聽不到聲音，跟人對談很不自在，曾試戴幾次助聽器，但最終無法適應於是放棄，在張醫師的幫助下，想不到這一輩子還能清楚地聽別人說話。

張耕閤指出，傳統中耳炎手術，術後頭部需要包紮一個大耳包防止傷口出血，頭部會緊繃不舒服，耳後傷口較有疼痛感，且對糖尿病、肝硬化、慢性腎衰竭、自體免疫疾病的病人，較有傷口感染及預後不佳的風險。

現在新式技術為使用耳內視鏡外接螢幕，直接從耳道進入修補耳膜，畫面能放大且更加清晰、可視範圍更廣，能將手術的細緻度大幅度提升，且術後外觀無傷口，疼痛感很輕微，有效改善病人中耳炎及聽力障礙。

(中時 )