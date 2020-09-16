嘉義縣朴子配天宮「求花求子」聞名全台，民眾想生兒子可求白花、生女兒可以求紅花。即使近年台灣生育率直直落，但到配天宮求花人數仍是穩定成長，此外，傳統觀念的改變，廟方統計，9年前農曆1至6月間，求白、紅花比例差4倍；近年女權意識抬頭，求紅花比例也逐年提高，到今年同期，兩者比例差縮減為2倍。

配天宮每年農曆7月及農曆12月24日送神日至除夕暫停求花事宜，今年農曆7月進入尾聲，今日為「鬼門關」的日子，明天將恢復求花服務。

廟方表示，雖然現在那麼多人不想生小孩，但廟裡「求花求子」人潮仍不減，2011年農曆1至6月間求花人數約1800人，2016年同期有將近3500人，之後連續4年同期也穩定維持4000人以上。

另，過去傳統社會有「重男輕女」的觀念，認為傳宗接代就要生下男孩，但現在許多年輕爸媽不在意孩子的性別，只要寶寶順利健康的出生就好，使得這幾年求紅花的人數翻倍成長。

提到媽祖賜花求子的神蹟故事；總幹事丁廣穎分享，前幾年一名男信徒50歲結婚後，太太一直沒有懷孕消息，這名男信徒過去在塑膠工廠上班，可能長期暴露高風險的有害化學物質環境中，導致被醫生診斷有生育障礙。

丁廣穎說，這名男信徒曾請示城隍爺，但祂也說沒希望，最後到配天宮求花，但半年後仍沒有消息，本來想放棄，後來聽從親友建議，拿著牡丹花再到廟「過爐」，過不久便聽到他喜得千金，令人欣慰。

(中時 )