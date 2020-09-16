屏東縣地形狹長、南北相距百公里，使得位處國境之南的公務員及教師流動率居高不下，出身恆春半島的屏東縣長潘孟安上任後積極爭取偏鄉加給，今年終於盼來喜訊，至今累計超過千人受惠。

潘孟安表示，現行「各機關學校公教員工地域加給表」是1990年訂定，過度簡化偏遠地區定義，長期以來就跟現況脫節；他以恆春半島為例，雖沒納入地域加給表，但實際距離屏東市區超過100公里，常成為留才不易的主因。

「恆春半島的人常自嘲是二等公民」，公務員總在熟悉業務後又自請調離，老師更是流動率高，根據統計，恆春半島109學年度國小教師缺額共68人、代理教師71人；國中教師缺額則是26人、代理教師24人，「根本留不住人」。

為對症下藥，屏縣府積極向行政院爭取修正地域加給核發標準，將恆春半島地區4鄉鎮包括枋山、車城、滿州及恆春，都納入加給適用範圍。除此之外，更斥資1億8000萬元，興建「恆春地區教師集中宿舍」，解決教職員住宿問題，多管齊下，都是希望提升公教人員留任意願。

(中時 )