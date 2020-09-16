36歲藝人黃鴻升（小鬼）今（16日）被發現在北投住處過世，被發現時已僵屍。他所屬經紀公司滾石唱片今發聲，感性寫道：「我們的鬼哥黃鴻升，已離開地球，回到他的星球了。」表示後續治喪、靈堂設立等，待家屬處理完並確認相關事宜後公告。

滾石唱片全文：

我們的鬼哥黃鴻升

已離開地球

回到他的星球了。

Alien，你曾說

覺得自己不是人類而是外星人

可能不適合住地球

你寫過

「有一種才華洋溢，叫樂觀不強求。」

但是在地球的這段時光

你的才華洋溢、熱情開朗、拼命衝勁

是大家心中最棒的家人、朋友、夥伴、

歌手、主持人、主理人、畫家……

你在「我是歌手」這首歌詞裡寫：

「敬全力完成夢想的我，真正的我。」

Alien，希望你在自己的星球上

盡情地做自己想做的音樂

畫自己熱愛的畫

我們這些人類，即使分隔不同星球

都會永遠記著

每一個你，真正的你。

最後，謝謝每位好友、媒體朋友們的關心， 有關後續的治喪、靈堂設立等資訊， 我們先讓家屬處理完並確認相關事宜後， 統一告知各位媒體好朋友們。

謝謝各位。

滾石唱片 2020年9月16日

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(中時 )

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