「維納司」號，以遊艇造型全新打造，純白配色的船體，在海面上格外潔淨耀眼。（王志偉攝）

賞鯨船維納司今首航，船位座無虛席，潔淨的白色外型亮眼，相當具視覺吸引力。（王志偉攝）

船東、前花蓮區漁會總幹事王登義。（王志偉攝）

後疫情時代，東部賞鯨人潮絡繹不絕，有業者看好賞鯨活動，以造價3千萬元，打造一艘重達49噸、外型兼具遊艇流線的「維納司」號賞鯨船，投入賞鯨育樂市場，今先行試航，遊客直呼快又穩；船東王登義說，國旅「類出國」正夯，嶄新賞鯨船8月底完工，未來將提供更棒的賞鯨遊憩品質。

花蓮新賞鯨娛樂漁船「維納司」號，以遊艇造型全新打造，純白配色的船體，在海面上格外潔淨耀眼，可乘載88人，船長23.93公尺、寬5.57公尺，因比傳統賞鯨船寬，舒適穩定度更高，加上擁有雙引擎、900匹馬力，前進動力十足。

花蓮海洋資源生態豐富，花蓮外海觀察到的鯨豚種類約達27種，賞鯨活動已成旅遊熱點。近年出海賞鯨人次年平均可達20萬，根據縣府資料，目前花蓮港賞鯨船共有4家業者經營6艘船，分別是太平洋、多羅滿2艘、花東、鯨世界及麗星；石梯港則有2家業者、3艘船，包括海鯨2艘、東部賞鯨1艘。連同花蓮港新進首航的「維納司」，總計10艘賞鯨船。 據悉，近期仍有業者投入資金，購入全新賞鯨船艇，花蓮賞鯨育樂更加熱絡。

花蓮區漁會前總幹事、維納司業者王登義說，看準賞鯨業的前景無限，去年底開始投入造船，以全新遊艇式的外型打造，由於今年恰巧碰到疫情不能出國，國旅「類出國」正夯，更加速催生賞鯨船，趕在8月底完工、今下水首航，雖然目前接近賞鯨尾聲，但希望提前打響知名度，提供更棒的賞鯨遊憩品質，遊艇流線打造的賞鯨船，有度假舒適風，也將提供公司、全家「包船」服務，也讓賞鯨旅遊有更多選擇。

賞鯨船維納司今首航，船位座無虛席，潔淨的白色外型亮眼，相當具視覺吸引力，新船坐位寬敞，業者降低遊艇式船體的觀賞限制，在船首另闢可站立及坐的空間，增加視野角度，全船除備有救生筏、救生衣等裝備，監視系統也零死角，提高遊客安全性，每人投保400萬元的旅遊平安險。

(中時 )