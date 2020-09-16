藝人「小鬼」黃鴻升今（16日）驚傳過世，血濺家中浴室內，享年36歲。目前傳出死因可能是意外跌倒或突發心肌梗塞猝死導致，對此，新光醫院心臟內科主任洪惠風表示，心肌梗塞通常好發於老年人，但年輕人若後天有不良生活作息，都會促發心臟問題。

根據《ettoday健康雲》報導，洪惠風醫師指出，心臟就像個發電機，心律不整就是電力出現異常亂跳，而心肌梗塞就像是「水管堵住了」，若把血管比喻為「山地」，血管內壁就像「道路」，當山上發生土石流，堵住道路，就會引起發電問題。

心臟內科主任洪惠風表示，心肌梗塞通常好發於老年人，但年輕人若後天有不良生活作息，都會促發心臟問題。（圖／Shutterstock）

洪惠風表示，一般而言，心血管問題主要跟年齡、遺傳有關，若男性家中有人在55歲前出現心臟問題也要當心。不過心血管問題也會因為後天問題導致，例如三高、抽菸、喝酒、生活作息不正常、常熬夜等，所以心臟問題，不在是老年人問題，而是「全年齡」都有可能發生。另外，除了心律不整和心肌梗塞，洪惠風指出，先天異常肥厚性心肌病變也可能造成猝死。

針對小鬼的案例，洪惠風坦言，目前尚不清楚明確原因，到底跌倒和心臟問題哪個是因，哪個是果都還不明朗。但他提醒，年輕人最好多留意生活作息，避免後天的危險因子，平時可透過摸脈博來察覺有無異常。

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(中時新聞網)