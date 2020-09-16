中秋月圓人團圓，金門縣太武山海印寺暨財團法人金門縣佛教弘法基金會今（16）日贈送保溫杯禮盒221份，提前向縣內獨居老人賀節，傳達社會大眾的溫馨關懷。

金門縣佛教弘法基金會董事長性海法師帶領真化師父、楊清國、王漢文等董、監事及志工，委由金門縣政府社會處轉送秋節禮物，希望有更多善心人士加入愛心行列，協助更多弱勢團體和鄉親，讓金門到處洋溢溫暖。

(中時 )