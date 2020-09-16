佛心來著 金門佛教會關懷獨居老人 18:042020/09/16 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門縣佛教弘法基金會贈送保溫杯禮盒221份，提前向縣內獨居老人賀節，由縣府社會處長董燊（中）代表接受。（縣府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中秋月圓人團圓，金門縣太武山海印寺暨財團法人金門縣佛教弘法基金會今（16）日贈送保溫杯禮盒221份，提前向縣內獨居老人賀節，傳達社會大眾的溫馨關懷。 金門縣佛教弘法基金會董事長性海法師帶領真化師父、楊清國、王漢文等董、監事及志工，委由金門縣政府社會處轉送秋節禮物，希望有更多善心人士加入愛心行列，協助更多弱勢團體和鄉親，讓金門到處洋溢溫暖。 (中時 ) #獨居老人 #金門 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 辮子姑娘 你家的愛心粥真香! 04:102020/09/16 兩岸新聞 竹縣老人健檢10月開跑 65歲以上即可報名 15:242020/09/15 寶島 行動車為愛走新北 服務多元方便 04:102020/09/15 地方新聞 調查：8成5社福團體認新冠肺炎影響更甚以往 14:072020/09/16 生活 網路遇「先友後騙」 女子損失近百萬 17:202020/09/16 社會 少女玩交友軟體激戰18男「最遠住金門」 媽知情火了 11:312020/09/16 社會 徐超斌／疾病纏身全力付出 04:102020/09/16 財經焦點 蔡衍明基金會 送愛下鄉暖孤老 04:102020/09/16 地方新聞 勤達陸罩混馬罩 調查未流入金門 18:332020/09/15 生活 浴室意外頻傳 「獨居如何防滑倒？」網曝妙招 17:112020/09/16 居家生活 寶島熱門新聞 鬼門關！台南王爺突下令：4生肖今晚勿出門 3千人轉傳示警 - 生活 衛福部明年育兒津貼加碼 加倍每月發5000 - 生活 啦啦隊女神峮峮深夜野外泡湯 起身「E級雙峰」看光 - 娛樂 小鬼36歲逝世噩耗 女友峮峮5分鐘前才知道 - 娛樂 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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