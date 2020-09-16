存股掀起熱潮，永豐金證券推出「豐存股」數位平台，整合開戶、AI智能服務、下單到績效管理，以一站式購物平台的服務概念，搶攻台股及美股雙存股市場。永豐金證券董事長朱士廷表示，「豐存股」是以投資人的需求及困難點為出發點，所研發出最適合投資人下單的數位服務新模式，具有跨載具交易、友善介面、美股獨立存股帳戶等領先業界三大特色，讓投資人用紀律化存股的方式，輕鬆的面對市場波動，讓存股變得跟網購一樣容易。

朱士廷指出，「豐存股」領先業界三大特色，其中RWD跨載具交易部分，包括手機、平板、電腦均可線上使用，不必再下載APP；具有友善效率的介面與流程設計，投資人三個步驟就可以完成存股；首創美股獨立存股帳戶管理，投資人可以在美股存股帳戶中進行買賣存股交易、清楚掌握投資明細、配息紀錄、以及存股績效追蹤。

「豐存股」提供投資人台股與美股兩大市場下單選擇，平台內的商品經過公司商品審查委員會，以產業成長趨勢、流動性佳、市值較高等多面向進行篩選，目前美股提供20檔個股、31檔ETF， 其中20檔個股皆為全球頂尖企業，ETF則以投資人資產配置需求為考量，挑選來自全球排名前十大ETF發行商，標的涵蓋全球股票及債券。

在台股方面，提供133檔存股標的，包括87檔MSCI成分股、31檔7大投信發行之ETF、15個主題／智能組合，從科技、生技醫療類以及全球股票與債券，標的多元。永豐金證券表示，用「豐存股」進行存股門檻低，台股下單一次只要3,000元，美股只要買1股，紀律化投資無需猜測高低點，以時間累積存股成長空間，跟上長期經濟成長的表現。

永豐金證券表示，從大戶投到豐存股，永豐金證券開創數位營運新亮點，目前已完成開戶全面無紙化，一次就能完成台股與複委託兩種帳戶，從開戶到存股全部線上可以完成，未來將持續優化數位服務，提供投資人更多元及更便利的數位化平台。

(中時 )