台南市經發局長陳凱凌到場祝賀億載會成立會館。（程炳璋攝）

由台南地區81家總市值達5400億主要上櫃上市企業籌組的「億載會」，近年成為府城重要的政商勢力，16日趁著成立第18年，在中西區啟用億載會館，未來將作為各項資源媒合平台，台南市經發局長陳凱凌誇讚這些企業「都是台南最重要基石」。

東陽集團與大億企業集團兩家董事長在2002年創立億載會，會員都是台南市已上市上櫃或準上市上櫃公司，作為台南市主流企業家聯誼平台。

今年會員人數已達81人，包括大亞電纜、萬國通路與銀輝科技等舉足輕重企業，參加會員背後的公司總產值近兆元，成為一股不可忽視的商界力量。

億載會勢力擴展至台南市政壇，政治人物不敢小覷，企業第2代子女2008年再成立「億載新世代聯誼會」，會員有46人。

前任會長張祐銘提出設立億載會館的想法，作為企業與產學、新創、資本市場、媒體與公部門的交流平台。現任會長吳盈進完成，16日會館啟用。

發揮會員團結力量，億載會館的裝潢從天花板、磁磚、投影螢幕與牆內的電纜，都由所屬會員公司提供。

吳盈進表示，會館成立後會先舉辦兩場座談活動，涉及國際座談先以視訊為主，未來盼能結合產、官、學、研與媒體各界力量。

(中時 )