苗栗縣推動客語沉浸式生活環境，縣府文觀局推出客家藝文嘉年華「廣場舞」比賽，16日僑育國小學童為活動揭開序幕，邀請民眾以2首客家廣場舞歌曲，展現客庄活力與熱情。（何冠嫻攝）

苗栗縣推動客語沉浸式生活環境，縣府文觀局推出的客家藝文嘉年華「廣場舞」比賽，以2首客家廣場舞歌曲，讓民眾展現客庄活力與熱情。（何冠嫻攝）

苗栗縣客家藝文嘉年華即將登場，今年延續去年客家廣場舞熱潮，再推2首廣場舞歌曲「捱个夢想」、「捱愛月光光」，以輕快節奏、朗朗上口的歌詞，讓社區民眾及學生「共下動起來」，並在舞蹈歌曲中學習客家話，展現青春活力。

去年苗栗縣政府文化觀光局舉辦客家藝文嘉年華比賽，首創客家廣場舞歌曲，號召社區發揮創意跳出健康、活力的廣場舞蹈，歌曲節奏輕快廣受好評，今年續請詞曲創作老師林思伶、江雯，打造出我的夢想、我愛月光光2首新歌。

苗栗縣長徐耀昌等人16日為客家廣場舞揭開序幕，僑育國小學童也展現活力，示範客家廣場舞。徐耀昌表示，苗栗縣獲客委會評核108年度推動客語為通行語執行成效績優，縣府、11個鄉鎮市獲獎，得獎數與獎金冠居全國，而廣場舞結合客家舞蹈歌曲，讓男女老少運動健身外，並從中認同客家、了解客家、愛上客家。

文觀局長林彥甫說明，今年客家藝文嘉年華比賽為期2天，17日起開放報名，12月5日將舉辦學生組比賽，限定苗栗縣內國小、國中、高中、大學學生參賽，參賽隊伍以15隊為限，將選出前三名、優勝等9個獎項得主；12月6日舉辦社會組比賽，開放苗栗縣內各級機關、立案的社區、社團參賽，以30隊為限，將選出第一名、第二名、第三名、優勝、最佳團隊、最佳表演、最佳創意、最佳造型等20個獎項得主，總獎金高達35萬元，鼓勵「老嫩大細」組隊參賽，用熱情活力創意展現客家精神。

(中時 )