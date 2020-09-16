美銀（Bank of America）表示，一旦英國無協議脫歐，英國央行會將基準利率由目前的0.1％下調至負0.5％，也是該國首度進入負利率。

英國央行預定本周四召開決策會議。美銀分析師預期，此次利率政策仍按兵不動，但隨著疫情升溫引發的第二波封鎖，以及無協議脫歐風險上升的雙重打擊，使得11月該央行開會時可能會讓利率降至零，並且再推出新一輪規模1,000億英鎊的購債計畫，也讓今年購債規模從4,450億英鎊幾乎倍增至8,450億英鎊。

(工商 )