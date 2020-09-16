美銀：英國若無協議脫歐 將進入負利率 17:592020/09/16 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美銀（Bank of America）表示，一旦英國無協議脫歐，英國央行會將基準利率由目前的0.1％下調至負0.5％，也是該國首度進入負利率。 英國央行預定本周四召開決策會議。美銀分析師預期，此次利率政策仍按兵不動，但隨著疫情升溫引發的第二波封鎖，以及無協議脫歐風險上升的雙重打擊，使得11月該央行開會時可能會讓利率降至零，並且再推出新一輪規模1,000億英鎊的購債計畫，也讓今年購債規模從4,450億英鎊幾乎倍增至8,450億英鎊。 (工商 ) #美銀 #無協議脫歐 #億英鎊 #英國 #負利率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高盛警告 無協議脫歐對英國的衝擊比疫情更大 14:402020/09/16 財經 陸對美加徵關稅豁免清單 延長1年 04:102020/09/16 全球財經 《國際產業》輝達併安謀 傳英國政府擬設限 12:502020/09/16 財經 要北京負責任 美議員提案：廢除陸永久最惠國待遇 10:132020/09/16 國際 歐洲9重量級議員專家 投書挺台 04:102020/09/16 政治要聞 世貿組織裁定 美對陸加徵關稅違法 09:452020/09/16 兩岸 《國際產業》阿里與中國移動商討投資大華技術4.4億美元 14:322020/09/16 財經 純網銀開的支票 黃天牧要求必須兌現 15:542020/09/16 財經 《日股》市場關注美聯準會 日經晨收小漲32點 11:422020/09/16 財經 新聞早班車》教廷保證 中梵主教任命協議不涉邦交 07:132020/09/16 政治 財經熱門新聞 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 7奈米慘爆！美晶片廠肥單 台積電獨吃仍是謎 - 財經 Fed今晚公布報告很誘人 專家：黃金狂牛續衝 - 財經 川普堵死華為 為何台韓廠乖乖聽話？英媒爆2大原因 - 財經 狂人川普變小孬孬 美加關稅戰1個月就收兵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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