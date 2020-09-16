櫃買中心今（16）日表示，上品綜合工業公司（4770）已在今日送件申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，上品綜合成立於民國70年10月間，董事長兼總經理為侯嘉生，主要經營業務是氟素樹脂應用材料之製造、加工及買賣，送件時資本額為6億8,800萬元。

上品綜合去（108）年業績，營收25億8,532萬元，稅前盈餘6億716萬元，稅後盈餘4億9,975萬元，每股盈餘7.30元。

(工商 )