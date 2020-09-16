上品綜合今申請登錄興櫃股票 17:592020/09/16 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（16）日表示，上品綜合工業公司（4770）已在今日送件申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，上品綜合成立於民國70年10月間，董事長兼總經理為侯嘉生，主要經營業務是氟素樹脂應用材料之製造、加工及買賣，送件時資本額為6億8,800萬元。 上品綜合去（108）年業績，營收25億8,532萬元，稅前盈餘6億716萬元，稅後盈餘4億9,975萬元，每股盈餘7.30元。 (工商 ) #綜合 #上品 #櫃買中心 #申請 #登錄興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南屯萬和宮兩項獎助學金 受理申請 16:222020/09/16 生活 地價稅優惠稅率 把握9月22日前申請 04:102020/09/16 金融．稅務 中和摩鐵易手 成建商開發原料 17:002020/09/16 財經 基富通好享退第二波 目前已逾萬人申請 04:102020/09/16 投資理財 永續發展藍圖高峰論壇 9／21登場 16:232020/09/16 財經 《興櫃股》北極星軟組織肉瘤臨床二期 病人收錄完成 10:002020/09/16 財經 安盛 助義大利藥局數位轉型 04:102020/09/16 證券．權證 新北運動中心大盜躲3天落網 泳客終心安 14:302020/09/16 社會 聚興產業園區交通瓶頸 擬闢新路 04:102020/09/16 地方新聞 《集中市場》外資狂買超184億元 台積偕台股飆收盤新高 15:232020/09/16 財經 財經熱門新聞 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 Fed今晚公布報告很誘人 專家：黃金狂牛續衝 - 財經 弘芯爛尾抵押7奈米機台 陸晶圓龍頭被爆外銀討60億信貸 - 財經 7奈米慘爆！美晶片廠肥單 台積電獨吃仍是謎 - 財經 棄息賣壓不再 台積電17日除息2.5元 散戶搶低機會來了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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