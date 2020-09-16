永豐金證券推出「豐存股」數位平台，整合開戶、AI智能服務、下單到績效管理，以一站式購物平台的服務概念，搶搭台股及美股雙存股市場。其中，蘋果、美國銀行、Invesco納斯達克100指數ETF，是美股存股最熱門的前三檔。永豐金證券董事長朱士廷表示，看好「豐存股－美股」存股人數目標10萬戶。

朱士廷16日表示，台股波段衝上「萬三」歷史新高，但一般投資人多數無感，與12,682點時台股各類股百花齊放，當年投資人歡樂開香檳不同，因現在台股趨勢是高價、權值股領漲，為因應股市投資的新趨勢，永豐金證券推出「豐存股」數位平台，不但可以利用定期定額的存股方式參與此波創新高行情，掌握投資契機。

朱士廷說，「豐存股」存股門檻低，台股下單一次只要3,000元，美股只要買1股，紀律化投資，無需猜測指數高低點，以時間累積存股，跟上長期經濟成長的表現。

「豐存股」首創美股獨立存股帳戶管理，投資人可以在美股存股帳戶中進行買賣存股交易、清楚掌握投資明細、配息紀錄、以及存股績效追蹤。

「豐存股」中的台股及美股投資平台，均提供給投資人專業的投資訊息，台股有87檔MSCI成分股、31檔ETF等；美股提供20檔個股、31檔ETF，其中20檔個股皆為全球頂尖企業，ETF則以投資人資產配置需求為考量，挑選來自全球排名前十大ETF發行商，標的涵蓋全球股票及債券。

其中，美股最熱門的前10檔，分別是蘋果、美國銀行、Invesco納斯達克100指數ETF、SPDR金融類股ETF、Vanguard整體股市ETF、VanEck Vectors黃金礦業ETF、SPDR標普500指數ETF、波克夏海瑟威、華特迪士尼、艾克索美孚。

朱士廷說，生活裡都是存股的標的，投資從生活裡可以發現趨勢，「誰賺走你的錢及時間，你就買他的股票，當他的股東」。

永豐金證券「豐存股－美股」平台7月剛上線，8月單月存股筆數已超過千筆，存股金額116.4萬美元、約台新3,490萬元。

朱士廷表示，「豐存股－美股」剛上線，短期存股戶數目標為1萬戶，長期目標達10萬戶。

(工商 )