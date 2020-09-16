孟耿如當年首度挑大樑的作品《剩女保鏢》就是與小鬼配對。（三立提供）

孟耿如po出她與小鬼的最後的手機對話紀錄。（摘自臉書）

「小鬼」黃鴻升2012年曾與孟耿如配對演出三立華劇《剩女保鏢》，孟耿如今天（16日）也在臉書粉絲專頁發文悼念好友，「鬼哥在我第一次演女主角的時候，當了我最大的依靠」，她眼中的小鬼毫無架子是可以陪她打鬧玩耍的哥哥，「 到現在都還可以想起那些畫面，看到新聞依舊燃起一絲會不會只是一個玩笑，畢竟你總是那麼的搞笑，謝謝你我親愛的大哥哥，我們以後見」。

孟耿如也回憶兩人最後一次相見，是在小鬼的個展，與他一起辦了一場藝術分享的講座，再來就是他去了她的個展，看完展覽還寫了觀後心得傳給她：「揮灑的性格，讓畫生動。豐富的情感，在顏料的交疊中。無邊際的創造力，延伸至未知的宇宙，像孩子般的創作，掩飾了笑容中的寂寞。」當時孟耿如回他「我覺得最後兩句很有共鳴」。兩人再之後的交談，則是孟耿如通知他婚禮因疫情暫時取消，他則回「安全第一」，最後一則則是她今天下午傳了「鬼哥」，可是再也得不到回應。

小鬼在電影、電視劇上的貴人馮凱導演，大膽在電影《陣頭》、電視劇《剩女保鏢》都啟用他擔綱男主角，今天忙著拍攝《天之驕女》的馮凱在拍攝空檔，在臉書寫下「難過！」二字，對於記者進一步關心，他則傳訊表示「無常⋯⋯我還在錄影，就不多說了」。

(中時 )