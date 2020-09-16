最新政黨民調出爐！YouTuber「桃園孫先生」15日晚間在中壢進行街頭民調，結果令人意外，民眾黨居然以10票(25%)「逆轉」贏國民黨的8票(20%)。

日前桃園孫先生在台北市的饒河夜市進行政黨民調，除了民進黨仍以11票（33.67%）領先外，國民黨以7票（23.33%）居第二，民眾黨5票（16.67%）第三。

YouTuber「桃園孫先生」15日晚上7點所進行的街頭民調，地點在中壢的觀光夜市，結果，民進黨以18票(45%)領先；其他依次為：民眾黨10票(25%)、國民黨8票(20%)、其他3票(7%)、時力1票(3%)。

一位先生選國民黨，他說，「總之爛裡面要選稍微不爛的」，被問到哪個黨最爛？該先生直言，好像都不怎麼樣，最近民進黨好像太超過了。在專政專制上，票雖然還是很多 但是背離民意。

一位婦人被問要選哪一個政黨時，直言她是選人不選黨，後來她選民進黨，因為以前的民進黨都會為農民設想，像以前的許信良，現在再看看。一位先生也選民進黨，他直言，也沒有特別支持，要看人，他欣賞鄭文燦，若鄭文燦4年後選總統 當然會投給他。一位婦人之所以民進黨，因為她認為做得還不錯。

一位小姐則選民眾黨，她說，是因為黨主席柯文哲。另一位小姐選民眾黨也是因為喜歡柯文哲，還說「只喜歡他而已」。有一個年輕人選民眾黨，則是因為不太喜歡民進黨，像他們「罷韓」，因他認為韓國瑜做得還不錯。

網友回應說：「國民黨內部裡面某些一群自私自利的人要全面大清除，才有機會戰勝大綠與小綠的崛起勢力，不然國民黨就是走向歷史的灰燼了，想要重返拿回政權，真的要加油了！」、「國民黨要加油了！」、「民眾黨漸漸追近民進黨，芒果乾快消費光了？」

(中時新聞網)