北市議會16日開議，民進黨籍議員王世堅在臉書痛批，柯竟在開議前1天上班時間，上購物台推銷北市農產品，當起購物專家博取聲量，不倫不類、嚴重失格。北市府副發言人林珍羽叫屈，在臉書秀出綠營中央及地方政治人物上購物台的照片打臉，強調中央與地方都用心推廣台灣好農，期盼大家看到台北的好農作。

王世堅表示，北市議會開議，不務正業的民眾黨主席、兼差市長柯文哲，竟在開議的前1天上班時間，當起購物專家，柯大可以市長身分，透過市場處、商業處推廣，但過去從未關心台北小農產品的柯文哲，卻大刺刺地上班時間跑去當購物專家，為博聲量，無所不用其極，要求柯17日就是市長施政報告，該收心，別玩了。

林珍羽則秀出農委會主委陳吉仲、綠委莊瑞雄、台南市長黃偉哲、時任行政院副院長陳其邁，以及台中市長盧秀燕、花蓮縣長徐榛蔚、嘉義台東澎湖等政治人物，都有上購物台推廣的合照。

林珍羽說，台灣真的是個寶島，無論哪個縣市，中央與地方都用心推廣「台灣好農」，柯首次化身廠商代表，推銷台北出產的木柵鐵觀音、南港包種茶，期盼透過這樣的機會，推廣北市的好茶，宣傳享譽國際「抬北心好茶香遇組」，以及柯品茗後大讚的好茶。

(中時 )