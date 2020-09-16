大陸商務部、國家統計局和國家外匯管理局16日聯合發布《2019年度中國對外直接投資統計公報》，公布2019年對外直接投資統計，數據顯示，大陸對外直接投資流量蟬聯全球第二，存量保持全球第三，在全球外國直接投資中的影響力也不斷擴大。

據中國網報導，統計顯示，2019年大陸對外直接投資1369.1億美元，較前年下降4.3％，流量規模僅次於日本（2266.5億美元），占全球比重連續4年超過一成，2019年占10.4％。2019年底，大陸對外直接投資存量達2.2兆美元，次於美國（7.7兆美元）和荷蘭（2.6兆美元），存量占全球比重6.4％，與上年持平。

截至2019年底，大陸超過2.75萬家境內投資者在全球188個國家（地區）設立對外直接投資企業4.4萬家，全球80％以上國家（地區）都有中國的投資，資產規模總額達7.2兆美元。

(旺報 )