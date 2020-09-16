藝人小鬼黃鴻升今（16）日在北投住處猝逝，享年36歲，消息震驚各界，由於小鬼生前人緣佳，今日社群網站上有許多藝人發文哀悼。臉書專頁《台灣迷因 taiwan meme》稍早也PO文透露小鬼私下的真實性格，讓底下粉絲都淚崩大喊，「真的希望是死神搞錯了」。

《台灣迷因 taiwan meme》提到，「有一種努力，叫黃鴻升」，他回憶，當年18歲剛到台北念書，去電視台實習時，看到當時已經是大明星的黃鴻升對實習生完全沒有架子，對現場的工作人員很客氣，「連我這個小龍套，都被你謝謝到有點不好意思」。

《台灣迷因 taiwan meme》繼續說，幾年後在南部的活動碰到，黃鴻升主動問他，「我們是不是在哪裡見過？」，隨後也聊了一番，甚至留了電話，說回台北可以聯絡敘舊，他感嘆，「大明星的你，依舊是沒有架子，依舊這麼熱情」。

《台灣迷因 taiwan meme》直言，這些年看到黃鴻升在台灣演藝圈的努力有所成就、熬出一番天地也都默默地感到開心，原本以為好人總是會有好報，「沒想到2020年就是這麼爛，竟然把你給帶走了」。

《台灣迷因 taiwan meme》依舊記得當初黃鴻升對他說過的話，像是「便當喔？啊你吃了沒？這先給你」、「台北很累喔！哇靠你才18歲喔！」、「哇！這裡也遇到你喔！混的不錯喔！」。最後，他感謝地說，「謝謝鬼哥，謝謝你當年在片場的那雙拉了我一把的手，你不只是位好藝人，在我心裡，你更是位貨真價實的好人，可惜，上天又帶走了一位好人」。

(中時新聞網)