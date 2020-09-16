疫情嚴峻期間，很多活動喊卡，台中成為全球首開放職棒球迷入場觀賽的城市，更引進實體F1賽車原裝空運來台，展現防疫有成，16日獲教育部長潘文忠頒發「績優機關獎」，運動局長李昱叡感謝中央肯定，將持續培育運動人才，打造城市酷運動。

李昱叡說，市長盧秀燕上任以來積極推展體育活動，防疫期間，帶領市府團隊親自到洲際棒球場視察防疫措施，讓台中成為全球第一場正式職棒開賽的主場，也是首場開放球迷入場的舉辦城市，世界棒壘總會於官網刊登專文，肯定台中防疫成果及對職業運動的支持。

市府推廣許多創新項目，實體F1賽車原裝空運來台，掀起全國賽車運動話題；為支持年輕人喜愛的籃球運動，市府與寶島夢想家合作，成立台中市夢想家青年隊，加強建構運動人才培育體系，提升台中競技實力。

運動局強調，為完善運動環境，台中市首創兒童國民運動中心，將興建專屬孩童使用的體健運動設施，國運中心陸續完成；另外，巨蛋體育館歷經多次規畫，完成建築師團隊遴選，設計概念以「天空迴廊，運動公園，世界地標，市民樂園」為主軸，象徵台中巨蛋與環境融合、地方結合，生生不息，力拚2022年動工。

(中時 )