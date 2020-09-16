近年透過技術提升，畜牧業者可將廢棄物再利用，轉為有機質肥料、飼料、農田灌溉用水等，台南市柳營區是酪農業集中地，目前已經有9成業者採用相關技術。（莊曜聰攝）

畜牧廢棄物來源主要是禽畜糞尿水、斃死畜禽等，以往由畜牧場自行排放或處理，衍生出環境汙染問題，也造成畜牧場與周邊社區居民的衝突與對立，近年透過技術提升，畜牧業者可將廢棄物再利用，轉為有機質肥料、飼料、農田灌溉用水等，南市柳營區是酪農業集中地，目前已經有9成業者採用相關技術。

南市府農業局畜牧科指出，目前推動的禽畜糞尿再利用有「沼液沼渣再利 用」與「個案再利用」等兩者，前者與環保局合作，後者是農業局輔導農民自辦，推動迄今已有126場完成設備改善，降低汙染。

農業局表示，透過設備的改善與技術的提升，將畜牧場在清洗畜舍過程中的禽畜糞尿水，經由廢水收集管線至廢水池，接著歷經固液分離、厭氣、曝氣、沉澱等過程，將廢水適當的處理後還能用來灌溉農地，減少施用化學肥料。

柳營區育立牧場業者陳保存說，牧場從去年開始更新設備，將飼育乳牛的廢水集中，再經過處理後，將這些「肥水」直接用來灌溉自家種植的牧草田，牧草生長狀況良好，也減少近3成肥料開銷，另外處理過的廢水與原先堆肥相比，少了難聞的氣味，一舉數得，也不會遭到附近聚落民眾抗議，加上政府有補助部分費用，他認為「升級」很有價值。

農業局表示，為加速畜牧業升級並降低汙染、翻轉廢棄物價值，將會持續向中央申請並增加經費補助，有意願的農民或畜牧業者可向畜牧科洽詢。

(中時 )