2020「夜訪關山～遊龍守護關山圳」活動只剩最後的3個場次，請民眾把握。（民眾提供／莊哲權台東傳真））

由關山鎮農會、關山鎮公所、關山鎮親水休閒農業區發展協會聯合辦理2020「夜訪關山～遊龍守護關山圳」活動只剩最後的3個場次，參與民眾不只能深入瞭解關山好米的前世今生，也能在評為一星等的親水公園抬頭仰望台東最美的星空，機會難得，快搶名額，錯過了就得再等到明年。

關山鎮親水休閒農業區發展協會理事長彭勝威表示，灌溉關山地區水田的關山大圳，在建構期間各家戶需派男丁參與就是所謂的「出公工」，而到了晚上的工作照明或是返家時就得仰賴燈籠和火把。一群人走在中央山脈的路徑上，就彷彿一條蜿蜒而行的「火龍」。

夜訪關山遊龍護圳活動總召集人李淑靜說，這個活動主要精神是要呈現、感恩先人當時常常在夜間工作的辛勞付出。加上早期關山會在雙十節當日辦理花燈遊行，所以8年前規畫出「夜訪關山～遊龍守護關山圳」的活動。鼓勵民眾提燈籠、拿火把營造出合力守護「關山圳」的氛圍。

目前巡田水、數星星「夜訪關山」活動在9／19、9／20、9／25還有體驗名額，歡迎有興趣的民眾可以報名參加。

而在雙十節當日的「夜訪關山～遊龍守護關山圳」主題活動在關山鎮天后宮集合出發，當天將邀請藝文團隊表演還有美食市集，若採取預約報名只要150元，包括創意燈籠、餐點、紀念背袋、公工米等。

(中時 )