搖飲料除了美味，顏值、卡路里也是消費者選購的考量之一，迷客夏近期推出「果漾微甜氣泡飲」，並打造專屬杯身，清新漸層誘發少女心，攻佔IG版面。

「果漾微甜氣泡飲」系列共有「曼莓花漾」、「黃橙鮮柳」兩款，前者將蔓越莓果結合莓果與綠茶凍，後者以柳丁柑橘為基底，添愛文芒果果粒、綠茶凍，放置於氣泡水中，低卡清爽又營造夢幻漸層，兩款售價75元，嚐鮮價70元。

(中時 )