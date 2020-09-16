漸層低卡飲品攻佔IG版面 迷客夏新品清爽上市 18:152020/09/16 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 迷客夏新品「果漾微甜氣泡飲」系列，唯美漸層誘發少女心。（迷客夏提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 搖飲料除了美味，顏值、卡路里也是消費者選購的考量之一，迷客夏近期推出「果漾微甜氣泡飲」，並打造專屬杯身，清新漸層誘發少女心，攻佔IG版面。 「果漾微甜氣泡飲」系列共有「曼莓花漾」、「黃橙鮮柳」兩款，前者將蔓越莓果結合莓果與綠茶凍，後者以柳丁柑橘為基底，添愛文芒果果粒、綠茶凍，放置於氣泡水中，低卡清爽又營造夢幻漸層，兩款售價75元，嚐鮮價70元。 (中時 ) #迷客夏 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 魔咕飲愛之味聯手 合推康普茶 04:102020/09/10 產業特刊 養蔘飲混搭台灣茶 保健飲品走時髦 11:082020/09/11 消費 黑橋牌搶中秋商機！經典香腸加入日韓元素 17:022020/09/14 財經 Apple Watch Series 6支援血氧濃度偵測 新SE平價款登場 02:432020/09/16 科技 雀巢推韓國進口杯裝咖啡 用舌尖偽出國 12:032020/09/10 旅遊 1分鐘讀財經》太狂！台積電ADR噴漲6％ 散戶注意背後大利多 08:332020/09/16 財經 時尚品牌推紐約塗鴉大師聯名系列 IG美拍打卡夯點快閃信義區 19:162020/09/15 時尚 《電腦設備》華碩電競NB市佔再奪冠 高階機種連5月稱霸全球 15:402020/09/16 財經 開璽把大餅做精緻 給新人最美的祝福 09:002020/09/12 財經 低價產業奇蹟 礦泉水造商業帝國 04:102020/09/16 產業財經 生活熱門新聞 鬼門關！台南王爺突下令：4生肖今晚勿出門 3千人轉傳示警 - 生活 衛福部明年育兒津貼加碼 加倍每月發5000 - 生活 「小鬼」死因和8年前健檢結果有關？名醫曝驚人答案 - 生活 2天射7次爆紅 實況主女友手腳全廢 驚悚照片曝光 - 生活 鬼門關警告4生肖小心 台南王爺再發文：造成恐慌很遺憾 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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