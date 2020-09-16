台中市府去年底創設「特定工廠登記單一窗口」，提供法規諮詢、受理換證等一站式服務，讓廠商免奔波，自中央新修正的「工廠管理輔導法」今年3月20日起施行，市府配合收件，截至9月11日止，收件量達3108件，居全國之冠。

經發局推動特定工廠登記，研商補助措施及公共設施改善

，到工廠了解問題，發現有的大廠商差點土地等問題無法解決，投資案有意轉移其他縣市，市府及時處理棗手案件，以效率與誠意留下大咖級的投資者。

為輔導未登記工廠全面納管，市府設立「特定工廠登記單一窗口」建立公開透明平台，提供法規諮詢、文書建議、受理換證申請等，新增「工廠改善準備金」貸款項目爭取1.9％低率貸款，協助減輕業者財務負擔，順利取得「特定工廠登記」資格。

經發局受理臨時工廠登記申請特定工廠登記案件計1789件

，其中已審查案件數1218件，審查率達68.1％；受理未登記工廠申請納管案件1319件，審查案件687件，審查率52.1％，總核准量1368件，全國第二，僅次彰化縣1578件。

台中市臨登及未登記工廠企業主配合「特定工廠登記」，特定工廠登記案件受理數量居全國之冠，經發局推動特定工廠登記相關業務，邀集相關局處研商相關補助措施及公共設施改善，市府也會針對掛羊頭賣狗肉，違規轉作工廠使用的業者，展現執法決心。

(中時 )