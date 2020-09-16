台南市政府16日於樹谷音樂廳舉辦教師節表揚大會，市長黃偉哲（左）親自頒獎給新營國小校長賴昭貴（右）等優秀傑出教師。（劉秀芬攝）

迎接教師節，台南市政府16日於樹谷音樂廳舉辦教師節表揚大會，市長黃偉哲出席頒發表揚3位全國師鐸奬、2位全國教育奉獻奬、24位台南市師鐸奬得主、10位優良特殊教育人員及771位資深優良教師，感謝教師們春風化雨，在教育的路上，為孩子們辛勤付出，陪伴孩子們走過成長的旅途。

黃偉哲表示，僅管教師節僅有1日，但教師為學生的奉獻與付出卻是365日終年不間斷，隨著資訊流通的管道愈趨多元，學生也會有不同的想法，師生之間不再是單純教與受的關係，而是互相學習彼此成長的關係，身為師長必須具備更多的愛心、耐心與同理心來幫助學生。

黃偉哲說，不論是站在學校、教師或是家長的立場，都希望能為學生的受教權以及成長來扮演一個良性且正向的一個引導，師生關係不再是權威性的教導模式，而是具有諮商性及共同成長方式的教受關係，感謝學校、家長團體跟老師能夠攜手努力成為一起工作的隊伍，來對孩子的學習提供最佳、最適合的幫助，也期待資深、優良的老師能繼續在他的位子上盡情的發揮。

今年度台南市獲全國師鐸奬的傑出教師，為新營國小校長賴昭貴、西門實小校長呂翠鈴、大橋國中老師蔡幸君；賴昭貴推動特色學校計畫，打造特色課程，榮獲教育部教學卓越獎銀質獎，也獲得教育部校長領導卓越獎；呂翠鈴結合海洋、環教及英語課程，榮獲教育部教學卓越金質獎，把百年老校翻轉成雙語實驗學校；蔡幸君則規畫全市性生涯輔導課程與資源整合、參與無數競賽及發表，傳承回饋所學。

此外，深坑國小張雅玲投入偏鄉服務近19年，用心創新教學活化學習，獲全國學校經營與教學創新KDP國際認證-創意教學全國特優榮譽；台南市延平國小前校長楊玉盆、善化國中退休老師賴哲顯退而不休，長年來擔任教育、社福機構志工，獲得教育奉獻獎，9月28日將接受總統表揚。

今年度榮獲台南市師鐸獎的優良教師有麻豆幼兒園長呂崟、教師崇明國中周柏廷、下營國中黃佩玲、新市國中張瑛宜、安平國中陳玫珺、土城高中汪雪憬、佳里國中吳寶香；佳里國小陳春蓮、開元國小陳艷如、官田國小楊鎮鴻、深坑國小張雅玲、永康區勝利國小吳宜蓁、海佃國小沈佳霓、崑山國小蔡淑敏、大光國小汪明怡、和順國小謝佩靜、新進國小黃郁君、忠義國小黃麗芬；東光國小附幼丁媖雯、永康區復興國小附幼陳文薏、喜樹國小附幼李婉瑜教保員等。

(中時 )