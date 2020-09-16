台北市議員王世堅多次在政論節目上批評民進黨政府的錯誤決策，引來許多民眾的讚賞，直呼他是民進黨最後的良心，但看在民進黨人士的眼裡卻是相當不快，桃園市議員王浩宇就在臉書上砲轟，直呼王世堅不要只會在臉書上放話，如果民進黨真的這麼差，幹嘛還要留下？

王浩宇在臉書上表示，王世堅多次在政論節目上批評民進黨政府的決策，卻不再黨內的系統中提出意見，明明不管是美豬、防疫、紓困三倍券的相關訊息，黨內系統都有給予資訊，並且有溝通的管道，但是王世堅卻選擇上節目痛批，大演「黨內互打」的戲碼給外界看，到底是有何居心？

王浩宇透露，從去年到現在，一直有政論節目邀請他上去罵民進黨，因為願意罵自己政黨的人不多，對收視率很有幫助；但是王浩宇表示他不願意賺這種錢，「至於是誰在角色扮演賺這個錢，大家每天晚上可以打開這些政論節目一個個看。」

從防疫、紓困、振興到現在的美豬美牛爭議，王世堅一直以來的說法都跟國民黨相呼應，王浩宇怒轟，如果民進黨真的做得那麼差，那王世堅你還在這裡幹嘛？

(中時新聞網)