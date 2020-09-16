苧麻手工紙創作-柯良志《熾夏偶寫》（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

日本藝術家中村綾花《Pupa of the Moon》、蔡文瑜《線的劇場》（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

臺東縣政府與國立臺東大學美術產學中心共同推出《撚阡陌—臺東工藝材質復育展》，在美術館大文創教室展出，展期至9月27日，走讀工藝新意象，歡迎大家前往欣賞。

縣府近年來積極推動工藝材質復育，透過相關研究與試驗、後續運用及設計創作等，瞭解自然素材的獨有特質，探討傳統工藝的延續、自然素材於未來設計應用可能性。本次展覽以苧麻、瓊麻、虎尾蘭自然材質為媒材，並結合水墨書藝、工藝設計、裝置藝術，以多元形式發覺自然材質新美學。

文化處表示「臺東工藝材質復育」源自於對在地工藝文化的保存與扎根，來自於在地文化的獨特性，展覽從材質研究到藝術創作，展現臺東工藝的獨特性與未來的可能；材質研究以綠色環保、生活實用為方向，發展苧麻手工紙與虎尾蘭植鞣革，並與藝術家廖慶華、蔡文瑜、鄭梅玉、廖英里、中村綾花等合作創作；以材質特質展現傳統工藝、當代創新以及裝置藝術等作品。

文化處指出，工藝復育不僅是保存傳統文化，更是透過藝術創作主動地對設計創新與美感提昇做出回應，持續走進群眾推動生活美學，相關資訊可關注Facebook臺東大學美術產學中心粉絲專頁。

(中時 )