台東縣野鳥學會星期日在知本樂山舉辦賞鷹活動。（台東縣野鳥學會提供／莊哲權台東傳真）

台東縣野鳥學會星期日在知本樂山舉辦賞鷹活動。（台東縣野鳥學會提供／莊哲權台東傳真）

目前正值赤腹鷹過境季節，數以千計的鷹群翱翔天際，場面壯觀，最特別的是日前在台東頂岩灣四格山，密密麻麻的鷹群在一彎下弦月旁集結盤旋，形成「群鷹伴月」的美麗畫面，讓鳥友爽拍到腎上腺素爆表。

秋高氣爽的季節，欣賞鷹、鷲遷徙正是時候，台東的知本樂山、頂岩灣四格山、東河鄉泰源山區都是賞鷹熱點，1群1群過境的的赤腹鷹從頭頂上飛過，總是引來一陣驚呼。

不久前，眾鳥友在四格山觀察到1群約6至700隻的鷹群在一眉彎月旁飛舞、盤旋了數分鐘，雖然既高又遠，有如芝麻點點，但是在藍天下與下弦月相襯的美景，仍吸引大家搶拍，賴姓鳥友說，過去只拍過單隻鷹飛過月亮前，這個畫面，他已經等了5年。

今年的赤腹鷹過境大約從9月初開始，9月中旬進入高峰期，近兩天屏東墾丁單日都有破萬隻紀錄，到16日為止墾丁本季累計已有7萬多隻，而在台東單日也有3000隻到6000隻不等，大約到9月底進入尾聲，10月起由「國慶鳥」灰面鵟鷹接力登場。

台東縣野鳥學會從9月中旬開始，到10月的灰面鵟鷹國慶鳥季節，每周日都在知本樂山舉辦賞鷹活動，現場有猛禽遷徒的解說及DIY，目前正值赤腹鷹主要過境期，精采可期，歡迎有興趣的民眾參加。

台東縣野鳥學會表示，鳥類的遷徙是對氣候環境年周期性變化的一種適應行為及動作，但是如果環境氣候異常變化，如近20餘年來由於地球受暖化影響，世界各地區之區域溫度逐年增溫，就可能會造成鳥類對環境感知的變化，如果世界環境變遷持續惡化下去，我們日後可能就看不到此種盛況了，所以賞鷹、鷲也要注意不要讓損壞環境的連鎖反應所造成的傷心事發生，歡迎一起來賞鷹、鷲及落實環保愛地球。

(中時 )